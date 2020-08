CVinterilhas esclarece que uma avaria "inesperada" impediu o navio de viajar para a ilha do Sal

Na sequência das reclamações dos passageiros retidos no Sal com destino a São Nicolau e São Vicente, a CVinterilhas esclareceu que a situação se deveu a uma avaria inesperada verificada com o navio InterIlhas que o impediu de fazer a viagem.

Segundo um comunicado enviado às redacções, a empresa avisou que este navio foi imediatamente substituído, com uma viagem extra no dia 8 de Agosto, pelo Sotavento, um navio com menos capacidade, com apenas 100 lugares disponíveis devido às restrições de lotação de 50% a que o transporte marítimo está sujeito.

Assim, os passageiros não puderam embarcar por falta de lugares disponíveis no navio, situação que a empresa espera resolver muito em breve com a reposição do navio InterIlhas logo que esteja concluída a sua reparação.

A empresa avisa, ainda que haverá reforço de ligação adicionais para repor a normalidade entre ontem e hoje.

Por outro lado, a CVinterilhas informa que está aberta e disponível para, através dos canais próprios da empresa, receber as preocupações e ou reclamações dos passageiros e dar o devido seguimento a luz da legislação sobre os transportes marítimos nacionais e internacionais em vigor.