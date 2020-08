CMP vai distribuir vinte e cinco e mil máscaras comunitárias nos bairros de maior risco

A Câmara Municipal da Praia (CMP) vai distribuir, na próxima semana, vinte cinco mil máscaras comunitárias nos bairros de maior risco, através das associações de zonas, no âmbito do Programa STOP COVID Praia.

O anúncio foi feito hoje pelo presidente da CMP, Óscar Santos, durante a apresentação pública do Programa STOP COVID Praia.

Nos próximos 15 dias, a edilidade vai ainda distribuir três mil máscaras comunitárias no mercado do Plateau e de Sucupira; proibir a circulação de pessoas sem máscaras no interior dos mercados e feiras e colocar dispensador de álcool gel nos mercados, feiras e arredores de Sucupira.

Além disso, a autarquia pretende fazer a colocação de medidores de temperatura nos seus mercados, feiras e serviços de atendimento e a distribuição de mil máscaras cirúrgicas para as pessoas que não as têm e que circulam na rua pedonal 5 de Julho e rua do Hospital Agostinho Neto.

“As condições sanitárias, a forma como estamos aqui na cidade da Praia, exige uma tomada de posição da CMP sendo a Praia o epicentro da pandemia. Nós achamos por bem planar um conjunto de medidas, sobretudo dirigidas aos bairros. É só andar pelos bairros para ver que enquanto no Plateau, a maior parte das pessoas, cerca de 80% estão a utilizar máscaras e a praticar distanciamento social, isso não acontece nos bairros. Nos bairros várias pessoas não estão a respeitar, há sempre pessoas a jogar a carta, o que facilita a transmissão do vírus”, disse Óscar Santos.

Até o final de Novembro deste ano, a CMP pretende distribuir, gratuitamente, 200 mil máscaras aos munícipes e reduzir assim a transmissão do vírus com essa medida.

O Programa STOP COVID Praia será implementado através de uma estratégia de comunicação que passa distribuição e explicação porta-a-porta, fixação de cartazes com conteúdos sobre a pandemia, além spot televisivo e radiofónico.