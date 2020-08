74 Creches recebem kits de higienização do espaço e de protecção individual

O Ministério da Família e Inclusão Social (MFIS) procedeu esta quinta-feira, 13, à distribuição de kits de higienização do espaço e de protecção individual às creches, no quadro de combate à COVID-19.

O arranque desta acção, entretanto, será marcado hoje, por um acto simbólico de entrega dos materiais, que vai acontecer no Jardim Infantil Sorriso da Liga Nazarena, na cidade da praia.

Segundo uma nota enviada às redacções, o objectivo dessa entrega é reforçar a higienização desses espaços e reduzir os riscos de contágios e disseminação da COVID-19.

A mesma fonte afirma que essa acção se traduz num investimento na ordem dos dois milhões de escudos cabo-verdianos. Esses kits vão beneficiar 74 creches/pré-escolares com valência de creches, sob gestão de ONG, Confissões Religiosas, Câmara Municipais e privados em regime REMPE e com acreditação para funcionamento.

Os kits serão entregues em cinco concelhos do país, nomeadamente cidade da Praia, São Domingos, Santa Cruz, Sal, São Vicente, São Nicolau e Santo Antão, cobrindo cerca de 1700 crianças provenientes de famílias vulneráveis.

Esses kits devem beneficiar creches ou pré-escolares com valência de creches, devidamente acreditadas pelo MFIS (com alvará em funcionamento), localizadas nas zonas periféricas da cidade e que prestam cuidados a crianças economicamente vulneráveis. Além disso, também beneficiarão os pré-escolares com valência de creches, que recebem crianças com deficiência ou que pertencem a agregados familiares classificados no Nível 1 e 2 do Cadastro Social Único (CSU), são subsidiadas pelo MFIS e estão registadas na Carta Social.

Esses kits serão entregues pelo Ministério da Família e Inclusão Social, através da Direcção Geral de Inclusão social (DGIS), enquanto órgão regulador e gestor da Rede Nacional de Creches, e em parceria com a UNICEF, de acordo com o Plano de Trabalho Anual entre as duas instituições.