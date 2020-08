SILMAC doa produtos alimentares e de higiene ao lar de Lar de Idosos de Castelão

A Sociedade de Segurança Industrial Marítima e Comercial (SILMAC) doou hoje produtos alimentares e de higiene ao lar de Lar de Idosos de Castelão. A doação está orçada em 70 mil escudos.

“Como se sabe a COVID é uma pandemia que afectou a todos, mas, neste caso trouxemos apoio, em donativos alimentares e também de higiene que vai directamente para o lar de idosos de Castelão. Idosos, que sabemos que foi a classe mais prejudicada, porque a COVID afecta a eles acima de todos, por terem baixam imunidade. Então associamos a esta causa para tentar minimizar os danos por ela causados, o máximo possível”, declarou o director comercial de SILMAC, Modi Vaz.

O responsável da SILMAC mostrou-se disponível em apoiar outras entidades e apelou às empresas para fazerem doações.

“Apelamos todas as entidades a apoiar com um valor, não importa o montante. Acho que neste momento tudo é bem-vindo e quanto maior o apoio, melhor para o combate aos efeitos da COVID. Mesmo que a pessoa doe pouco, entidades públicas ou privadas, doemos. Acho que é um momento em que devemos doar tudo que pudermos”, pediu.

A vereadora de acção social, Ednalva Cardoso, agradeceu o gesto, que conforme referiu vai ajudar os idosos do Centro de Castelão, sobretudo aqueles que não têm suporte familiar.

“Nós, em nome dos idosos agradecemos este gesto porque de certeza vai ajudar os idosos que fazem parte do centro do Castelão. Para além das actividades que tínhamos, que é Centro de dia, temos um centro emergencial, com cerca de 9 a 12 idosos que são internos. Não têm suporte familiar, vivem no centro e este apoio vai ajudar e de que maneira”, enfatizou.