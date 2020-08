Ministros da Saúde e da Administração Interna chegam hoje à ao Fogo para acompanhar a situação

Os ministros da Saúde e da Administração Interna, Arlindo do Rosário e Paulo Rocha, respecivamente, chegam hoje à ilha para acompanhar a situação e decidir as estratégias e medidas para conter a disseminação do vírus no Fogo.

Até quarta-feira a ilha do Fogo tinha registado um total de 30 casos positivos do novo coronavírus (covid-19), num espaço de 10 dias, sendo 28 na zona sul do município dos Mosteiros e dois no bairro de Santa Filomena, na cidade de São Filipe, e um óbito, um indivíduo de sexo masculino de 67 anos.

Os dois governantes, acompanhados do presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, Renaldo Rodrigues, têm agendado para a tarde de hoje encontros com responsáveis das estruturas de saúde na cidade de São Filipe, presidentes das câmaras e com as autoridades locais e de protecção civil.

Já o presidente do SNPCB reúne-se com estrutura municipal de protecção dos Mosteiros para definir estratégias para evitar a disseminação do vírus.

No sábado de manhã a delegação ministerial estará nos Mosteiros, município onde está localizado o principal foco de transmissão do vírus para um encontro com as autoridades municipais e com responsáveis da região sanitária Fogo/Brava para definir medidas e estratégias a serem implementadas para travar a propagação do vírus.

Os presidentes das câmaras municipais do Fogo que se reuniram na passada quarta-feira nos Mosteiros defendem a implementação de cordão sanitário para a parte sul do município dos Mosteiros, abrangendo as localidades de Corvo, Achada Grande e Relva, mantendo as pessoas confinadas para evitar a propagação, mas o ministro da Saúde já fez saber da dificuldade da sua aplicabilidade por mexer com as regras constitucionais.

O presidente da câmara dos Mosteiros defende alguma medida, ainda que não seja o cordão sanitário, que restrinja a circulação de pessoas da zona sul dos Mosteiros, quer no município e como na ilha como uma das medidas para evitar a propagação do vírus, mas adiantou que no encontro de sábado com os governantes poderão ser identificadas outras estratégias para controlar a situação.

Na quinta-feira a ilha não registou nenhum caso positivo do novo coronavírus porque não foi possível analisar as amostras enviadas para o laboratório de virologia, mas a Inforpress soube que, na última quarta-feira, 27 pessoas dos Mosteiros acusaram positivo nos testes rápidos e na quinta-feira registou mais um grupo, cujas amostras foram recolhidas e enviadas para a cidade da Praia para realização de testes PCR.

Quer nos Mosteiros como em São Filipe e em Santa Catarina as estruturas de saúde estão a “correr atrás” do vírus, quer realizando testes rápidos como recolha de amostras dos contactantes dos casos positivos para a realização de teste PCR na cidade da Praia.

Isto porque o laboratório de São Filipe não tem capacidade, neste momento, para realizar testes PCR, aguardando a chegada de um equipamento, já encomendado, para passar a analisar as amostras localmente.

Ainda no sábado a delegação ministerial desloca-se à ilha Brava para contactos com as estruturas de saúde que integram a região Sanitária Fogo/Brava.