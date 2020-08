Ficase precisa de 24 mil contos para aquisição e distribuição de kits escolares

A Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (Ficase) pretende mobilizar mais de 20 mil contos para auxiliar os alunos mais carenciados, no ano lectivo 2020/21, informou, este domingo, a instituição.

Em nota de imprensa, a fundação refere que foi lançada uma campanha para garantir materiais escolares a 30 mil alunos das famílias em situação de pobreza.

A Ficase sublinha que 30 por cento das famílias cabo-verdianas estão em situação de pobreza, e que os seus filhos precisam de apoio para poderem frequentar o ensino básico obrigatório.

Perante a situação da pandemia de covid-19, e as consequências do terceiro ano consecutivo de seca/mau ano agrícola no país, muitas famílias estão desempregadas, ou com rendimentos reduzidos, pelo que se prevê um aumento significativo da procura por apoios sociais.

“O Programa de Kits Escolares (PKE) para o ano lectivo 2020/2021 tem um orçamento de 10 milhões de escudos, mobilizados através do Orçamento do Estado”, adianta ainda a Ficase.

Para além das instituições e empresas, nacionais e internacionais, que têm colaborado no financiamento deste programa, este ano a instituição apela ao envolvimento de toda a sociedade civil para esta causa.

A doação pode ser feita através de transferência bancária, ou de materiais escolares entregues na sede da Fundação.