EUA investem 1,5 milhões de dólares para salvar empregos em Cabo Verde

Comunicado da embaixada dos Estados Unidos da América anuncia que investimento em Cabo Verde tem por objectivo ajudar na mitigação da crise económica causada pela pandemia da COVID-19. Além de Cabo Verde também Zimbabwe e Djibouti vão receber incentivos americanos.

"Estes fundos serão concedidos a empresas cabo-verdianas que trabalham em sectores de mão de obra intensiva, predominantemente empregando mulheres e jovens" lê-se no comunicado enviado pela embaixada dos EUA em Cabo Verde e que acrescenta que os fundos "serão investidos com o objectivo de manter empregos e permitir que essas empresas se ajustem às rápidas mudanças no ambiente económico, causadas pela pandemia".

A gestão e a atribuição dos 1,5 milhões de dólares e da ajuda destinada a Cabo Verde será feita através do Hub de Comércio e Investimento da África Ocidental que é uma iniciativa "destinada a gerar novos investimentos privados, criar empregos e aumentar o valor das exportações com ênfase particular na capacitação de mulheres e jovens".

Segundo a embaixada, a 13 de Agosto foi estabelecida "uma parceria com a Cabo Verde TradeInvest para a realização de uma formação virtual destinada ao sector privado cabo-verdiano para promover um melhor conhecimento sobre os benefícios da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África (AGOA), outros requisitos para exportar com isenção de impostos para os Estados Unidos e o fundo de co-investimento do Hub para o Comércio".

O comunicado acrescenta ainda que esta assistência económica de 1,5 milhões de dólares vem juntar-se "aos materiais no sector da saúde que a Embaixada dos Estados Unidos na Praia disponibilizou em Junho ao Ministério da Saúde, através dos fundos do Gabinete de Assistência Humanitária do Comando Americano para a África, para apoiar populações vulneráveis e abastecer centros de saúde locais na luta contínua contra a COVID-19. Esta iniciativa tem por base a histórica assistência externa dos EUA a Cabo Verde, totalizando mais de 284 milhões de dólares nos últimos 20 anos, dos quais mais de 61 milhões de dólares foram investidos no domínio da saúde".