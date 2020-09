Jovens de Tira Chapéu participam de uma formação em prevenção do uso de álcool e outras drogas

Quinze jovens do bairro Tira Chapéu, Praia, participam de uma formação em matéria de prevenção ao uso do álcool e outras drogas, promovida pela Comissão de Coordenação do Álcool e outras Drogas (CCAD), que decorre nos dias 9 e 10 de Setembro. O objectivo é tornar esses jovens em multiplicadores naquela comunidade.

“O objectivo da formação é capacitar 15 jovens que vão ser multiplicadores aqui na comunidade de Tira Chapéu, para irem trabalhar junto de outros jovens e procurar pessoas que precisam de apoio porque consomem álcool e outras drogas para encaminhar à comissão para que possam ter apoio” explicou a formadora do CCAD, Eloísa Borges. Segundo a socióloga, durante a formação será caracterizada a situação do álcool e outras drogas em Cabo Verde e também na comunidade de Tira Chapéu. Serão ainda abordados os mitos e verdades acerca do álcool e da canábis. “Vamos falar da prevenção, como fazer a prevenção em tempos de pandemia e as estratégias e intervenção preventiva na comunidade”, avançou. Eloísa Borges avançou que para este ano a CCAD tem planificadas formações nos bairros de Tira Chapéu, Calabaceira e em Ribeira Grande de Santiago. A formação de Jovens Multiplicadores em Matéria de Prevenção ao uso do Álcool e outras Drogas é promovida pela CCAD em parceria com a Associação das Crianças Desfavorecidas (ACRIDES).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.