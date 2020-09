Dia Mundial da Prevenção do Suicídio: uma vela em memória de quem foi e de apoio a quem fica

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), em parceria com a Associação de Promoção da Saúde Mental - A Ponte, realiza hoje uma cerimónia de Acender de Velas, na Pracinha da Escola Grande, Plateau, no âmbito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.

A cerimónia acontece pelas 19h30, em memória das vítimas de suicídio e em apoio às pessoas e famílias que estão a enfrentar este problema. Numa nota enviada à redacção, o INSP desafia a população, em todas as ilhas, cidades e bairros a que se juntem à iniciativa e acendam uma vela na sua janela, à mesma hora e em simultâneo com as autoridades, em memórias dos entes queridos e conhecidos e para aumentar a consciência deste problema global.

Com o objectivo de reforçar as formas de prevenção do suicídio junto da população, sobretudo neste contexto de pandemia e chamar atenção para os sinais de risco, o INSP vai ainda promover, juntamente com vários parceiros, um conjunto de actividades entre o mês de Setembro e Outubro, denominado “mês da promoção da saúde mental”.

O suicídio é, em Cabo Verde, a primeira causa de morte por causas externas rondando meia centena de óbitos por ano. Esse facto tem causado muito sofrimento e desestruturação para as famílias que, muitas vezes, têm dificuldade em enfrentar o problema.

Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa suicida-se, representando o suicídio, quase 800 mil mortes por ano em todo o mundo, sendo que mais de 75% ocorre em países de baixa renda. Por cada suicídio, aproximadamente 135 pessoas são afectadas, resultando em 108 milhões de pessoas anualmente profundamente afectadas por comportamentos suicidas.

A redução da mortalidade por suicídio é um imperativo global e faz parte do compromisso global com o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável de reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis por meio da prevenção e tratamento e da promoção da saúde mental e do bem-estar.