Dois óbitos e 85 novos casos de COVID-19 no país

Cabo Verde registou nas últimas horas dois óbitos, um na Praia e um em São Filipe Fogo. Com 85 novas infecções, o país contabiliza 5063 casos acumulados de COVID-19.

Sobre os dois óbitos, o comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social não avançou os detalhes, apenas a localidade onde ocorreram. Entretanto, na manhã desta quinta-feira, o óbito de São Filipe (que ocorreu ontem à tarde) foi confirmado pelo director do hospital São Francisco de Assis e da Região Sanitária da região Fogo/Brava, Evandro Monteiro. Em declarações à Inforpress, o clínico adiantou que a vítima era um homem na casa dos 70 anos que estava hospitalizado no espaço de isolamento do hospital, ligado a ventilador e em estado crítico.

Segundo o boletim epidemiológico de hoje, das 543 amostras analisadas nos laboratórios de virologia, foram diagnosticados 85 casos novos positivos.

Desses casos, Praia conta com 66, Santa Catarina de Santiago seis, Santa Cruz dois, Sao Miguel um, Ribeira Grande de Santiago um, São Domingos dois, Mosteiros quatro e São Vicente três.

Confirme a mesma fonte, hoje 58 pacientes foram considerados recuperados (Praia 3, Ribeira Grande de Santiago 14, S. Salvador do Mundo 1, Tarrafal de Santiago 5, S. Miguel 22, Santa Cruz 8, S. Domingos 1, e Sal 4).

Com esta actualização o país passa a contabilizar 547 casos activos, 4465 casos recuperados, 49 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total de 5063 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.