Directora da Educação garante que todos manuais escolares vão estar disponíveis em Novembro

A directora nacional da Educação, Eleonora Sousa, garantiu que todos os manuais escolares vão estar disponíveis em Novembro, altura em que vão começar a trabalhar com os novos conteúdos didácticos.

Conforme adiantou à Inforpress, grande parte dos manuais estão finalizados e estão na gráfica para produção, pois a ideia é disponibilizar alguns no início do ano lectivo.

“Estamos a contar, no início do novo ano lectivo, ter disponibilizado a maior parte dos manuais, mesmo sem os alunos ainda precisarem, mas contamos que em meados de Novembro, que é altura em que prevemos começar a trabalhar os novos conteúdos do ano lectivo, estarem disponíveis todos os manuais”, garantiu.

Segundo esta responsável, foram feitas algumas rectificações em alguns manuais, mas não são mudanças que põem em causa a continuidade desses manuais.

Entretanto, avançou que no âmbito da reforma em curso há outros manuais novos que vão entrar no sistema de ensino, designadamente os manuais do quarto e oitavo ano de escolaridade.

Eleonora Sousa alertou os pais e encarregados de educação de que neste retorno os professores vão trabalhar com os alunos, numa primeira semana, actividades de educação cívica, conteúdos ligados a cidadania e temáticas transversais.

Será aplicada um diagnóstico para o professor ver o nível de conhecimento da turma e poder dali trabalhar com os mesmos, acrescentou.

Ainda nesta fase, informou, vão repor os “conteúdos essenciais” que não foram trabalhados no terceiro trimestre do ano lectivo 2019/2020 e só depois é que prevêem iniciar com os conteúdos do ano lectivo 2020/2021.