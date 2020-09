CV Interilhas promete abrir um inquérito interno

A CV Interilhas promete abrir um inquérito interno, para apurar o que aconteceu com o serviço de transporte de mercadorias da ilha de Santiago para a ilha do Maio. A decisão vem na sequência das mercadorias que chegaram estragadas à ilha do Maio.

“Não obstante as dificuldades verificadas, foi aberto um inquérito interno, para se apurar os factos denunciados pelos clientes e utilizadores do serviço, comprometendo-se a CV Interilhas a produzir um relatório, no curto prazo, dando nota das devidas recomendações e procedimentos operacionais a serem integrados na empresa”, refere o comunicado da empresa. A empresa esclarece que o serviço de transporte de mercadorias entre as duas ilhas tem registado diversas perturbações e interrupções operacionais, por causa das más condições do mar que se fizeram sentir nas últimas semanas e avarias de navios da frota da CV Interilhas. Conforme a mesma fonte, a empresa lamenta os transtornos causados e reafirma a sua total disponibilidade em assumir as responsabilidades advenientes das falhas registadas. A companhia avança que continuará a fazer de tudo para dar resposta a todas as solicitações dos comerciantes e passageiros, tendo como prioridade a qualidade do serviço prestado e a sua satisfação. Por outro lado, a companhia assegura que está a tomar todas as medidas necessárias para que o navio Liberdadi entre, novamente, em operação até ao final desta semana, “esperando desta forma resolver os constrangimentos ainda existentes e normalizar as suas operações”. Entretanto, sublinha que todos os itinerários respeitantes a todas as ilhas, voltarão a contar com a previsibilidade, pontualidade e regularidade habituais do serviço público de transporte marítimo de cabotagem.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.