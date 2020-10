COVID-19/ Cabo Verde regista 64 casos novos e três óbitos

O país passa a contabilizar 877 casos activos, 5416 casos recuperados, 65 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 6360 casos positivos acumulados.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado no final da tarde deste domingo os casos foram registados na Praia, 37, concelho de Santa Catarina,4, concelho de Santa Cruz,1, concelho de São Miguel,3, concelho de São Lourenço dos Órgãos,1, concelho do Tarrafal,1, concelho de Ribeira Grande de Santiago, 6, concelho de São Domingos,1, concelho de São Filipe,2, ilha de São Vicente, 1, e ilha da Boa Vista,7.

Dos três óbitos registados hoje, um ocorreu no Concelho de Santa Cruz, um no Concelho do Tarrafal e um no Concelho da Praia, sendo que este último ocorreu no dia 1 de Outubro.

Do total de 566 resultados recebidos, somam-se assim três óbitos, 64 casos novos positivos e 7 recuperados: São Vicente, 3, e Sal 4.