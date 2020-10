Agricultores deixam de pagar IVA na água e eletricidade para agricultura

​Os agricultores vão deixar de pagar IVA nas facturas da água e electricidade usada com fins agrícolas. A medida vigora a partir de hoje.

A decisão saiu da reunião do Conselho de Ministros realizada esta quinta-feira, em São Vicente, e foi anunciada hoje, pelo porta-voz do executivo, o ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos.

A medida pretende reduzir os custos de produção e no uso de água para a agricultura.

“Com este com este diploma, o Governo decidiu conceder crédito do IVA nas aquisições de água para a agricultura, bem como na transmissão de electricidade utilizada na bombagem de água para fins exclusivamente agrícolas, materializando tal crédito sob a forma de isenção”, refere.

Com esta medida, os agricultores passam a contar com uma redução no custo de água e electricidade.

Carlos Santos sublinha que, no quadro das medidas de política agrária, "o governo privilegia uma agricultura que passa da óptica da subsistência para a empresarial, com o desenvolvimento de sistemas produtivos".