COVID-19: Cabo Verde regista 74 novas infecções nas últimas 24 horas

Cabo Verde registou hoje 74 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, perfazendo um total acumulado de 8.396 casos positivos no país.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado hoje, foram analisadas 539 amostras com registos positivos na Praia (44), Ribeira Grande de Santiago (1), São Domingos (1), Santa Catarina (7), São Salvador do Mundo (1), Tarrafal (1), Santa Cruz (1), São Lourenço dos Órgãos (2), São Filipe (11), Mosteiros (1) e São Vicente (4).

De acordo com a mesma fonte, foi um total de 51 recuperados sendo na Praia (16), Ribeira Grande de Santiago (4), São Domingos (1), Santa Catarina (2), São Salvador do Mundo (6), Santa Cruz (2), São Lourenço dos Órgãos (3), São Filipe (14) e São Vicente (3).

O paíspassa a contabilizar 1.015 casos activos, 7.285 casos recuperados, 94 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total acumulado de 8.396 casos positivos.

As autoridades reforçam o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 42,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.