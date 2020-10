Evacuações médicas entre ilhas aumentaram 67% até Outubro

O número de pacientes evacuados, pela companhia Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), aumentou 67% face a 2019. Nos primeiros 10 meses de 2020 foram realizadas 400 deslocações, das quais 100 foram transportados em maca, mais 40 do que no mesmo período do ano passado.

Conforme informou hoje a TICV, o número de pacientes deslocados entre as ilhas cabo-verdianas pela companhia, no âmbito do protocolo para evacuações médicas envolvendo o Ministério da Saúde, aumentou 67% face a 2019. Os números indicam que a companhia aérea efectuou praticamente 400 deslocações de pacientes entre ilhas nos primeiros 10 meses de 2020. Desse total, 100 foram transportados em maca, mais 40 do que no mesmo período do ano passado (60) e uma parte significativa assegurada em voos especialmente realizados durante a suspensão das ligações domésticas que vigorou até 15 de Julho, devido à pandemia de COVID-19. “Embora as evacuações médicas contribuam para 15% dos nossos atrasos, pelos quais pedimos desculpas e compreensão aos nossos passageiros, estas só foram possíveis devido à dedicação de vários intervenientes. Mas é com orgulho que vemos todo o nosso staff, nas ilhas onde a TICV opera, envolvido em proporcionar bem-estar aos pacientes”, afirma a Directora Comercial da companhia, Marina Ferreira, segundo a nota. Em 2018, foi realizado um total de 578 evacuações médicas, número que subiu para 675 em 2019, no âmbito da colaboração entre a companhia, o Ministério da Saúde e Segurança Social e as autoridades sanitárias.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.