Mircéa Delgado acusa ASSIMP de a tentar silenciar

Deputada reagiu ao comunicado da Associação Sindical de Magistrados do Ministério Público (ASSIMP) dizendo que esta associação está a tentar "silenciar uma deputada retirando-lhe o direito à palavra".

Num curto comunicado enviado à comunicação social a deputada do MpD, Mircéa Delgado, responde ao posicionamento da ASSIMP que tinha repudiado o comportamento da deputada na sequência das suas declarações na Assembleia Nacional.

Agora Mircéa Delgado lembra que o "prestígio de uma Instituição é avaliado sempre com base na sua relevância na vida pública, dependendo, ainda, da confiança que a população deposita nos seus integrantes e dirigentes".

"A Associação Sindical de Magistrados do Ministério Público (ASSIMP), num comunicado absolutamente despropositado e desnecessário, faltando a verdade, entendeu que deveria sair, por conta própria, presumo, em defesa dos Juízes cabo-verdianos, numa atitude marcada por um evidente excesso de zelo, a todos os títulos condenável e altamente prejudicial para a imagem dos Juízes", prossegue.

De recordar que Mircéa Delgado se envolveu numa polémica com a Juíza Presidente do Supremo tribunal de Justiça, Fátima Coronel, após declarações da deputada do MpD aquando do debate, na Assembleia Nacional, sobre o estado da Justiça.

A ASSIMP veio depois assumir um posicionamento de repúdio contra as palavras de Mircéa Delgado.

Leia a resposta de Mircéa Delgado à ASSIMP: