É importante combater estereótipos que alimentam sociedades machistas”-PM

O Primeiro-ministro (PM) afirmou hoje que é importante combater estereótipos que alimentam sociedades machistas e elogiou o trabalho feito pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) em prol de uma sociedade mais igualitária.

A afirmação de Ulisses Correia e Silva foi feita através de uma publicação na sua página do Facebook, na data em que se celebra o Dia Internacional do Homem.

São temas que para o PM, devem estar no debate público, no sentido de informar, sensibilizar e criar mecanismos cada vez mais eficazes para dar as devidas respostas lá onde for necessário.

Ulisses Correia e Silva referiu ainda que neste sentido, o Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) está a fazer um bom trabalho, em prol de uma sociedade mais igualitária.

“O ICIEG está a fazer um bom trabalho neste sentido, em prol de uma sociedade mais igualitária, onde ninguém deve ficar de fora, especialmente os homens que constituem 51% da população. É importante, também, combater estereótipos que alimentam sociedades machistas”, escreveu.

O Dia Internacional do Homem é celebrado no dia 19 de Novembro em diversos países do mundo, desde 1999, como “forma de chamar a atenção para as masculinidades positivas e para as questões que muitos homens negligenciam, com destaque para a saúde e a qualidade de vida.”

Conforme escreveu o governante, assinalar o Dia Internacional do Homem, é marcar na agenda social, política e cultural do país, “questões muitas vezes negligenciadas”, como a paternidade responsável, saúde e qualidade de vida, mas também a educação.

