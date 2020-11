COVID-19: Um óbito e 44 casos novos

Cabo Verde tem agora 506 casos activos de COVID-19, 9956 casos recuperados, 105 óbitos por Covid-19.

Uma pessoa morreu, esta quinta-feira, na Praia vítima de COVID-19 adiantam as autoridades de saúde no boletim epidemiológico.

O mesmo documento destaca qque foram detectados 44 novos casos da doença que foram registados na Praia (4), São Domingos (1), Tarrafal (1), São Miguel (1), São Filipe (23), Mosteiros (4) e São Vicente (10).

Assim, segundo avançam as autoridades de saúde, do total de 355 resultados recebidos há ainda a registar 56 recuperados (Praia 13, Ribeira Grande de Santiago 1, Tarrafal 1, Santa Cruz 3, São Filipe 20, Mosteiros 3, Santa Catarina do Fogo 1, Porto Novo 8, São Vicente 5 e Sal 1).

O país passa a contabilizar 506 casos ativos, 9956 casos recuperados, 105 óbitos por Covid-19, 1 óbito por causas externas e 2 transferidos, perfazendo um total de 10570 casos positivos acumulados.