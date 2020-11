COVID-19: 56 casos novos, 132 recuperados

Cabo Verde tem agora 430 casos activos de COVID-19.

O boletim epidemiológico emitido ao final da tarde desta sexta-feira foram registados 56 novos casos de COVID-19 em Cabo Verde.

O documento mostra que os casos foram detectados na Praia (17), Santa Cruz (1), São Lourenço dos Órgãos, São Filipe (19), Mosteiros (4), Santa Catarina do Fogo (2), Porto Novo (1) e São Vicente (9).

Além dos novos casos as autoridades de saúde revelaram a existência de 132 pessoas recuperadas: Praia 15, Ribeira Grande de Santiago 1, Santa Catarina 4, São Salvador do Mundo 1, Santa Cruz 1, São Lourenço dos Órgãos 12, São Filipe 74, Mosteiros 2, Santa Catarina do Fogo 4, São Vicente 18.

Com esta actualização Cabo Verde passa a contar com 10088 casos recuperados, 105 óbitos por COVID-19, 1 óbito por causas externas e 2 transferidos, perfazendo um total de 10626 casos positivos acumulados.