Prisão Preventiva para suspeito de homicídio em Assomada e suspeitos de prática de crimes de Agressão Sexual de Menor na Boa Vista

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina colocou em prisão preventiva um individuo suspeito de um crime de homicídio, na sua forma tentada, e um crime de detenção ilegal de arma branca, ocorrido no passado dia 25 de Novembro. Já o Tribunal da Comarca de Boa Vista decretou prisão preventiva a dois indivíduos suspeitos da prática de crimes de Agressão Sexual de Menor com penetração na sua forma continuada.

Segundo uma nota da Polícia Judiciária, o suspeito, um indivíduo do sexo masculino, de 22 anos, residente na localidade de Pingo Chuva, no Concelho de Santa Catarina, foi detido sábado, 28 de Novembro, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O indivíduo em causa é suspeito de, no passado dia 25 de Novembro, após um desentendimento num estabelecimento comercial do pai da vítima, ter-lhe desferido dois golpes de faca, atingindo-lhe a região da cabeça e a região lombar, tendo-se colocado em fuga logo após o confronto.

O detido foi presente, esta segunda-feira, 30 de Novembro, ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina, que lhe aplicou Prisão Preventiva como medida de coacção.

Ainda segundo a mesma fonte, outros dois indivíduos do sexo masculino, de 48 e 53 anos, foram detidos na passada segunda-feira, 23, na cidade de Sal Rei, pelo Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), em cumprimento de um mandado do Ministério Público, suspeitos da prática de crimes de Agressão Sexual de Menor com penetração na sua forma continuada.

As vítimas são duas crianças do sexo feminino, hoje com 10 e 11 anos. Os suspeitos, por sua vez, são dois irmãos, um dos quais ex-marido da avó das vítimas.

Os detidos foram presentes, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, que lhes aplicou Prisão Preventiva como medidas de coacção.