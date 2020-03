Prisão Preventiva para acusada de homicídio

Ficaram em Prisão Preventiva os dois indivíduos detidos na segunda-feira, 16, fora de flagrante delito, na cidade de Santa Maria, ilha do Sal. Os suspeitos são acusados, nomeadamente, de prática de crime de homicídio agravado e crime de aborto induzido e outro de crime de agressão sexual.

Os suspeitos, um do sexo feminino, de 25 anos e um outro do sexo masculino, foram detidos pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, em cumprimento de mandados do Ministério Público.

No primeiro caso, a detida é suspeita de ter provocado um aborto e, depois, asfixiar o recém-nascido, matando-o e deixando o corpo numa das praias de Santa Maria, onde viria a ser encontrado.

No segundo caso, o indivíduo em causa é suspeito de ter agredido sexualmente duas cidadãs estrangeiras, em Janeiro e Fevereiro do corrente ano.

Os detidos foram presentes, esta terça-feira, 17, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoais, tendo sido aplicado a ambos Prisão Preventiva.