A detenção de um indivíduo suspeito de agressão sexual, na cidade de Santa Maria, ilha do Sal, aconteceu esta terça-feira, 18, fora de flagrante delito.

No mesmo dia, o indivíduo foi apresentado ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva.

Num comunicado, a Polícia Judiciária informa que o individuo que foi detido, é do sexo masculino e tem 33 anos.

E que a vítima tem 17 anos, tendo o crime ocorrido em Março do corrente ano.