Sal: PJ detém cinco indivíduos suspeitos de tráfico de drogas de alto risco

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva a um dos detidos e apresentação periódica e proibição de saída da Ilha aos restantes quatro.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, numa nota de imprensa que os quatro indivíduos suspeitos foram detidos, em flagrante delito, no sábado, 27, na localidade de Tanquinho Norte – Santa Maria, ilha do Sal.

Esses indivíduos, com idades compreendidas entre os 24 e os 37 anos, foram detidos na sequência do cumprimento de mandados de busca e apreensão, feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS).

Segundo a mesma nota, na sequência do cumprimento de mandados de busca, em residências, a PJ apreendeu, ainda uma certa quantidade de cocaína.

Os detidos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicada prisão preventiva a um deles e apresentação periódica e proibição de saída da ilha aos restantes quatro.