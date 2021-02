A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, na ilha do Sal, de um indivíduo de nacionalidade guineense suspeito da prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco, na sua forma continuada. A detenção, em flagrante delito, aconteceu na sequência da apreensão, numa residência, na localidade de Chã de São Paulo – Santa Maria, de 282,3 gramas de Cannabis.

De acordo com um comunicado emitido hoje, a operação foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), na sequência do cumprimento de um mandado de busca.

Segundo a mesma fonte, o detido, de 47 anos, foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado apresentação periódica e proibição de saída da ilha e do país.