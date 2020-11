​PJ detém indivíduos suspeitos de tráfico de droga e de crimes contra propriedade no Sal e na Boa Vista

A Polícia Judiciária (PJ) anuncia a apreessão, esta sexta-feira,13, numa residência na vila da Palmeira, na ilha do Sal, de uma certa quantidade de cannabis, uma embalagem de gaz neutralizante, uma armadura metálica (boxe), entre outros objetos. Na sequência deteve, fora de flagrante delito, um homem de 30 anos suspeito da prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco.

A operação foi desencadeada na sequência do cumprimento de um mandado de busca. Em nota de imprensa, a força policial refere que o detido foi presente, este sábado, 14, ao Tribunal da Comarca do Sal, que lhe aplicou Termo de Identidade e Residência (TIR) e Apresentação Periódica e Interdição de Saída da ilha e do país como medidas de coação.

Na Boa Vista, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da ilha, em cumprimento de mandados do Ministério Público, deteve, na quinta-feira, 12, fora de flagrante delito, na cidade de Sal Rei, 5 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e 33 anos, suspeitos da prática de vários crimes contra a propriedade, cometidos desde Agosto.

Presentes esta sexta-feira, 13, ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, quatro dos detidos ficaram em prisão preventiva. Ao quinto indivíduo foi aplicado TIR e Apresentação Periódica como medidas de coação.