​PJ detém indivíduos por roubo em São Vicente e por tráfico na Boa Vista

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quinta-feira, 23, em São Vicente, dois indivíduos do sexo masculino suspeitos da prática de crimes de roubo com violência sobre pessoas. Os detidos usavam da força física e, sob ameaça de garrafas e pedras, subtraíram de várias vítimas, além de dinheiro, objectos pessoais, como telemóveis e computadores, anunciou a PJ.

Em comunicado de imprensa enviado na tarde desta sexta-feira, a força policial refere que as detenções foram levadas a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada dos Crimes Contra o Património –, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Os suspeitos, de 21 e 32 anos, residentes em Monte Sossego, foram detidos fora de flagrante delito.

“Os detidos, que possuem antecedentes criminais, foram presentes, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhes aplicou TIR, como medida de coacção”, lê-se.

Na Boa Vista, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal apreendeu, esta quarta-feira, 380 gramas de cannabis e deteve, em flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, suspeitos da prática de crime de tráfico de drogas de alto risco.

Em comunicado, a PJ informa que a operação conjunta com a Polícia Nacional, foi efectivada na sequência de mandados de buscas a cinco residências no bairro de Farinação.

Os detidos, de 21 e 49 anos, foram presentes, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoal.