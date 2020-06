​PJ apreende 200 contos em casa de suspeito de assalto à agência bancária em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu hoje cerca de 200 mil escudos na casa do suspeito do assalto à mão armada, a uma agência da Caixa Económica em São Vicente. O valor roubado da dependência bancária, durante o crime ocorrido na manhã do dia 27 de Maio, ultrapassa os mil contos, anunciou a PJ.

Em comunicado de imprensa, a força policial confirma que deteve, na manhã desta quarta-feira, um indivíduo do sexo masculino, residente em Espia, suspeito da prática de um crime de roubo, com uso de violência sobre pessoas, agravado, em concurso real com um crime de armas, conforme noticiado ao início da tarde de hoje. A detenção, efectivada no centro da cidade do Mindelo, foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um mandado do Ministério Público (MP).

“O indivíduo é suspeito de, no passado dia 27 de Maio, fazendo uso de uma arma de fogo, ter invadido um estabelecimento bancário, na localidade de Fonte Cónego, em São Vicente e de lá ter subtraído valores no montante de 1.077.000$00 (um milhão e setenta e sete mil escudos) e uma nota de 50 GBP (Libra)”, lê-se no documento.

O suspeito pôs-se em fuga após efectuar dois disparos no estabelecimento, sem, entretanto, ter atingido nenhum dos presentes.

Na sequência do cumprimento de um mandado de busca à residência do indivíduo, a Polícia Judiciária anuncia que foram apreendidos cerca de 200 mil escudos em dinheiro, além de “vários objectos que se presume serem de proveniência ilícita”.

A PJ refere que o suspeito em causa tem diversas passagens pela polícia, além de já ter cumprido pena na cadeia da Ribeirinha, pela prática de vários crimes.

O detido será presente, esta quinta-feira, 04, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.