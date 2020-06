​PJ detém suspeito de assalto à agência bancária em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um suspeito do assalto à mão armada ocorrido na manhã do dia 27 de Maio, nas instalações da agência da Caixa Económica, em Fonte Cónego, São Vicente, confirmou hoje à Rádio Morabeza uma fonte da polícia.

A detenção do indivíduo terá ocorrido esta manhã, nas ruas de Mindelo, e desde essa altura os inspectores da PJ estão a fazer buscas em várias residências ligadas ao suspeito em Fonte Inês/Espia. De acordo com a mesma fonte, que pediu anonimato, a operação, que ainda decorria ao início desta tarde, conta com a colaboração da Polícia Nacional (PN) que faz cobertura da área de segurança.

O crime ocorreu na manhã do dia 27 de Maio, quando um homem invadiu instalações da agência bancária. Vestido de cor de laranja, com máscara e mochila às costas, o indivíduo terá, alegadamente, retirado um saco do interior da instituição, não sendo claras as informações sobre o conteúdo desse saco.

Na altura, uma fonte no local disse que o alegado assaltante, que chegou à dependência bancária pouco depois da abertura, terá feito dois disparos com arma de fogo, um no interior e outro à saída da agência, abandonado o local numa mota.

As autoridades policiais continuam a investigar o caso.