​PJ detém indivíduos suspeitos de vários crimes de São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, sexta-feira, 14, em São Vicente, dois homens suspeitos da prática, em co-autoria, de um crime de roubo com violência sobre coisas. Um dos indivíduos é suspeito ainda da prática, individualmente, de mais um crime de roubo com violência sobre coisas e um crime de roubo com violência sobre pessoa, informou hoje a PJ.

De acordo com um comunicado emitido pela força policial, os indivíduos em causa são suspeitos de, no passado dia 10 de Fevereiro, terem usado da violência para arrombarem a porta da garagem de um estabelecimento comercial na zona de Monte Sossego, tendo subtraído vários objectos e artigos de venda, avaliados em mais de um milhão de escudos (1.010.600$00). Ainda na madrugada do mesmo dia, um dos suspeitos terá usado o mesmo modo de actuação para cometimento de um crime da mesma natureza, desta feita, num estabelecimento comercial no centro da cidade. Do local, o suspeito terá subtraído um televisor, um equipamento de som, garrafas de bebidas e o fundo caixa no valor de cinco mil escudos (5.000$00). “Esse mesmo indivíduo é suspeito de no dia 8 de Fevereiro, na localidade de Ribeirinha, se ter aproximado de uma cidadã para, mediante uso de violência, lhe subtrair objectos pessoais e uma quantia em dinheiro que carregava consigo”, lê-se no comunicado. A maioria dos objectos roubados já foi recuperada pela Polícia Nacional, em cumprimento de um mandado de Busca e Apreensão. Os detidos, fora de flagrante delito, e residentes nas localidades de Espia e Cruz João Évora, foram presentes, no sábado, 15, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhes aplicou Prisão Preventiva, como medida de coacção. Antes, na quinta-feira, 15, segundo a PJ, na sequência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), apreendeu, numa residência, em Ribeira Bote/Ilha de Madeira, “uma certa quantidade de cocaína”, vários objectos, entre os quais, documentos, armas brancas, telemóveis, computadores e demais objectos electrónicos. Na sequência deteve, em flagrante delito, dois indivíduos, de 35 e 36 anos, indiciados na prática de crime de tráfico de drogas. Outro indivíduo de 21 anos, foi detido, fora de flagrante delito, na quarta-feira, 12, suspeito da prática de crime de roubo com violência sobre pessoas, cometido no passado dia 26 de Janeiro, na localidade de Bela Vista/Pedreira. Os detidos foram presentes na quinta-feira, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, tendo todos ficado sob Termo de Identidade de e Residência (TIR).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.