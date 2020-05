Mais um indivíduo detido em São Vicente suspeito de agressão sexual de menor

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, suspeito da prática de um crime de agressão sexual de menores, na ilha de São Vicente.

Segundo uma nota enviada, este indivíduo de 43 anos, reside em Horta Seca, foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM).

Conforme a PJ, as vítimas são duas menores de 10 e 11 anos, uma das quais filha do suspeito, que vinham sendo agredidas sexualmente pelo mesmo, tendo o último crime ocorrido no passado dia 16 de Março, na própria residência.

O detido foi presente hoje ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.

A Polícia Judiciária informa, ainda, que aos dois detidos na segunda e terça-feira, 04 e 05, também em São Vicente, suspeitos de agressão sexual de menor e VBG, foram aplicados como medidas de coacção TIR, proibição de contacto com as vítimas e proibição de permanência nas residências.