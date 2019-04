TIR para suspeito de agressão sexual de filha menor em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou ontem Termo de Identidade e Residência (TIR) ao homem detido quarta-feira (10), pela Polícia Judiciária, suspeito da prática de um crime de agressão sexual com penetração, de forma agravada e continuada, contra a sua filha.

De acordo com um comunicado da PJ, enviado hoje às redacções, a vítima, uma menor de idade, é filha do suspeito, e vinha sendo agredida, desde o ano de 2017, pelo pai, com quem reside.

O indivíduo, de 32 anos, residente em Ribeirinha, foi detido fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Contra Pessoas.

“Ao confrontar o seu agressor, no passado mês de Fevereiro, a vítima terá sido coagida pelo pai que a terá questionado se queria que o mesmo fosse à cadeia”, lê-se.

O homem acabou por ser detido e vai aguardar julgamento em liberdade, sob Termo de Identidade e Residência.