​TIR para suspeitos de roubo em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou, esta quinta-feira, 9, termo de identidade e residência a dois homens suspeitos da prática de três crimes de roubo. Os indivíduos foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), na terça-feira, na localidade de Lombo Tanque.

De acordo com um comunicado da PJ, enviado hoje às redacções, todos os suspeitos, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, são naturais de São Vicente, e possuem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza.

As detenções, fora de flagrante delito, foram efectivadas através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo. Presentes esta quinta-feira, 9, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção, ficaram sob termo de identidade e residência.