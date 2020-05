​Suspeitos de agressão sexual de menor e VBG detidos em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve entre ontem e hoje, em São Vicente, dois homens indiciados na prática de um crime de agressão sexual com penetração, em concurso real com um crime de agressão sexual de menor, e um crime de Violência Baseada no Género (VBG), anunciou hoje a força policial.

Em comunicado emitido na tarde desta terça-feira, a PJ refere que um dos indivíduos, de 26 anos, residente em Ilha de Madeira, é suspeito de, em Março e Outubro de 2019, ter usado da força para agredir sexualmente duas menores de 16 e 11 anos, residentes em Ilha de Madeira e Espia, respectivamente.

No mesmo documento, a Polícia Judiciária aponta que o “segundo indivíduo, de 42 anos, natural do Porto Novo, Santo Antão e residente em Ribeira de Passarão, em São Vicente, é suspeito de, sistematicamente, agredir a companheira, com quem vive há cerca de um ano, além de a ameaçar de morte e de incendiar a casa”.

As detenções, fora de flagrante delito, foram levadas a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM). Os suspeitos foram presentes hoje ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoal.