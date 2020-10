PJ detém vários indivíduos suspeitos de tráfico e VBG em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) anuncia a detenção, em São Vicente, de sete indivíduos suspeitos da prática de crimes de tráfico de estupefacientes. Na mesma operação, que decorreu no sábado, foram apreendidas 10, 53 doses individuais de produto estupefacientes (cocaína cristalizado em forma de pedras), 1,3 gramas de cocaína e cinco doses de Cannabis, e dinheiro no valor de 258.219$00, na sequência do cumprimento de mandados de buscas, anunciou hoje a PJ.

Em nota de imprensa, a PJ informa que os indivíduos, com idades compreendidas entre os 24 e os 56 anos, residentes nas localidades de Fonte Inês, Fonte Francês, Ribeirinha, Cruz João Évora e Chã de Alecrim, foram detidos em flagrante delito pela Brigada de Tráfico de Estupefacientes do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM). No mesmo dia, também em São Vicente, a Polícia Judiciária dá conta da detenção, fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, um indivíduo do sexo masculino, de 31 anos, suspeito da prática de crimes de VBG, ofensa à integridade física e danos. Presentes às autoridades judiciárias competentes, o Ministério Público promoveu o julgamento em processo especial sumário a quatro dos suspeitos de tráfico, cujo julgamento foi marcado para o dia 11 de dezembro. Os restantes detidos foram submetidos ao primeiro interrogatório, tendo sido aplicado prisão preventiva ao suspeito de VBG e TIR aos outros três suspeitos de tráfico, um dos quais, ainda, com apresentação periódica ás autoridades.

