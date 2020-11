​PJ detém cinco indivíduos suspeitos de tráfico de estupefacientes e VBG na Praia e em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) anuncia a apreensão de cannabis, armas e dinheiro em duas residências nos bairros de Achada Mato e Vila Nova, na cidade da Praia. Na sequência foram detidos, em flagrante delito, três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher, suspeitos da prática de crimes de tráfico de estupefacientes, anunciou hoje a PJ.

Em nota de imprensa emitida esta tarde, a PJ especifica que foram apreendidos 819 gramas de Cannnabis, duas armas de fabrico artesanal denominadas de “boca bedjo”, cinco munições calibre 12 mm, uma catana, um machadinho e 19.273 escudos. A força policial refere que a operação foi desencadeada na quarta-feira, 11, em cumprimento de um mandado de busca.

“Os detidos foram presentes, esta quinta-feira, 12, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado TIR, dois dos quais, ainda com Apresentação Periódica”, lê-se.

Também em São Vicente, a PJ dá conta da detenção, esta quinta-feira, em flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, de 49 anos, residente em Fonte Francês, na posse de Cannabis.

O detido foi presente, esta sexta-feira, 13, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público promovido o seu julgamento em Processo Especial Sumário.

Numa outra operação, na capital do país, a Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas da Polícia Judiciária, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, esta quinta-feira, 12, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 34 anos, residentes em Lém Cachorro, Praia, suspeito da prática de crime de VBG. De acordo com a mesma fonte, o crime ocorreu, na forma continuada, nas localidades de Achada São Filipe e Plateau.

Presente às autoridades judiciárias, o detido ficou sob termo de identidade e residência e apresentação periódica às autoridades.