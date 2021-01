Cinco indivíduos detidos por tráfico de 'padjinha' em São Vicente e na Praia

Cinco indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 21 e 45 anos, foram detidos entre segunda e terça-feira, 25 e 26, suspeitos de tráfico de estupefacientes. As detenções, em flagrante delito, ocorreram na Praia e São Vicente.

A Polícia Judiciária especifica, em comunicado, que quatro desses indivíduos foram detidos, na segunda-feira, em São Vicente. São residentes em Cruz João Évora, Chã de Alecrim e Monte Sossego e estavam na posse de Cannabis. A detenção de um dos indivíduos teve lugar na sequência do cumprimento de um mandado de busca à sua residência, onde foram, ainda, apreendidas oito munições, incluindo um antiaéreo. O quinto indivíduo, foi detido na terça-feira, 26, na cidade da Praia e é residente em Achadinha. Também ele foi preso na sequência do cumprimento de um mandado de busca à sua residência, “na qual foi apreendida uma certa quantidade de Cannabis”. A PJ informa ainda que os detidos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, tendo sido aplicado TIR a um dos detidos em São Vicente e Apresentação Periódica, ao detido da Praia. Aos restantes três detidos de São Vicente, o Ministério Público promoveu o julgamento em Processo Especial Sumário.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.