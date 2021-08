Detidos suspeitos de tráfico de drogas na Praia e de roubo no Mindelo

A Polícia Judiciária deteve, esta quarta-feira, 4, em flagrante delito, dois indivíduos, do sexo masculino, de 23 e 65 anos, suspeito da prática de crimes de tráfico de estupefacientes, na cidade da Praia.

Segundo uma nota da PJ, esses indivíduos foram detidos, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE) – Brigada Interna, na sequência do cumprimento de um mandado de busca.

A PJ revela que na sequência dessa detenção aprendeu, em uma residência, na localidade de Coqueiro, Praia, uma considerável quantidade de Cannabis, uma arma de fogo de fabrico artesanal denominado de “boca bedjo” e quatro armas brancas.

Conforme a mesma fonte, os detidos foram presentes, esta quinta-feira, 05, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.

Detido

E em São Vicente, a Polícia Judiciária avisa que deteve, na terça-feira, 03, fora de flagrante delito, na localidade de Ribeira Bote – Ilha de Madeira, um indivíduo do sexo masculino, de 20 anos, suspeito da prática crime de roubo na via pública, com recurso a ameaça e violência física.

O detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou apresentação periódica na Polícia Nacional, como medida de coação pessoal.