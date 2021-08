Prisão preventiva para suspeitos de crimes de VBG e de Abuso de Confiança em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para dois indivíduos em São Vicente suspeitos da prática de crimes de VBG e de Abuso de Confiança.

A Polícia Judiciária deteve, na passada quinta-feira, 12, fora de flagrante delito, um homem em São Vicente, suspeito da prática de um crime de VBG, na sua forma continuada, cometido contra a sua ex-companheira.

Em comunicado, a PJ informa que esse indivíduo do sexo masculino, de 39 anos, reside em Monte Sossego, foi detido, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Contra Pessoas , em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Segundo a PJ, o detido foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.

Ainda em São Vicente, a PJ anuncia que a mesma brigada, em cumprimento de um mandado de detenção e condução do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), deteve, na passada terça-feira, 10, uma mulher, de 34 anos, residente em Pedra Rolada, suspeita da prática de um crime de Abuso de Confiança, pelo qual havia recorrido desde 2015.

A mesma fonte conta que a detida foi conduzida imediatamente à Cadeia da Ribeirinha, onde deve aguardar pela decisão judicial, em Prisão Preventiva.