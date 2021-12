Prisão preventiva para suspeito de roubo em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva ao suspeito da prática de crimes de roubo, ocorrido em São Vicente.

Num comunicado a Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve, na terça-feira, 30 de Novembro, fora de flagrante delito, um indivíduo, do sexo masculino, de 27 anos, residente em Monte Sossego, suspeito da prática de crimes de roubo, na via pública, ocorridos na mesma localidade.

Essa detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Combate ao Banditismo, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Conforme a PJ, o detido foi presente, esta quarta-feira, 01, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.