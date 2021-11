Prisão preventiva e apresentação periódica aos suspeitos de vários crimes em São Vicente e no Sal

Os Tribunais da Comarca de São Vicente e Sal decretaram prisão preventiva, apresentação periódica e proibição de se ausentar da ilha e do país, aos suspeitos de vários crimes nessas duas ilhas.

Num comunicado a Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve, na sexta-feira, 12, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, suspeito da prática de crimes de roubo na via pública, ocorridos nas localidades de Bela Vista e Pedreira, São Vicente, entre Agosto e Outubro do corrente ano.

Segundo a PJ, essa detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Combate ao Banditismo em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A mesma fonte avança que o detido foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou prisão preventiva, como medida de coação.

Na ilha do Sal a PJ apreendeu, na sexta-feira, 12, numa operação que contou com a colaboração da Polícia Nacional, no bairro de Alto Santa Cruz, Espargos, 7 quilos e 320 gramas de Cannabis, uma arma de fogo de calibre 6,35 mm, cinco cartuchos para caçadeira de calibre 12 mm, uma munição de calibre 22 mm e diversos objectos que se presume serem oriundos de roubos.

Ainda nesta operação, a PJ citou que deteve, em flagrante delito, cinco indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, suspeitos da prática de crimes de tráfico de drogas de alto risco, em co-autoria, posse ilegal de armas e seus acessórios, furto qualificado e receptação.

Esses detidos, conforme a PJ foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva a três deles e apresentação periódica e proibição de se ausentar da ilha e do país aos restantes dois, como medida de coação pessoal.