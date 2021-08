Detido suspeito de crimes de arma e tráfico de estupefacientes em São Vicente

A Polícia Judiciária deteve, na terça-feira, 24, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 40 anos, suspeito da prática de crimes de armas e de tráfico de estupefacientes, em São Vicente.

Em comunicado, a PJ informa que esta detenção aconteceu através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Combate ao Banditismo –, na sequência do cumprimento de um mandado de busca, numa residência, na localidade de Ribeira de Julião/Iraque.

Segundo a PJ, nesta detenção apreendeu, uma arma de descarga eléctrica taser (300 w), três munições de calibre 0.22mms, uma quantia em dinheiro de, aproximadamente, 100 mil escudos e oito pedras de um produto que se suspeita ser cocaína.

A PJ avisa que o detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público promovido o julgamento do mesmo em Processo Especial Sumário.