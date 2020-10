A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira, 19, em São Vicente, um indivíduo do sexo masculino, de 29 anos, residente em Lombo Tanque, suspeito da prática de crime de roubo em estabelecimento comercial com recurso a arma branca, conforme anunciou hoje a força policial.

Em comunicado, a PJ refere que a operação foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), Brigada de Crimes Patrimoniais, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O detido, fora de flagrante delito, foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou TIR e Apresentação Periódica