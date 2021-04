Prisão preventiva para suspeito de vários crimes de roubo em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva a indivíduo suspeito de vários crimes de roubo na via pública, em São Vicente.

A Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve, esta terça-feira, 27, fora de flagrante delito, um indivíduo suspeito da prática de vários crimes de roubo na via pública, em São Vicente.

Em comunicado, a PJ avisa que esses crimes ocorreram entre finais de Dezembro de 2019 e Março de 2021, em diversas localidades da ilha de São Vicente, nomeadamente Cruz João Évora, Madeiralzinho, Fonte de Meio, Bela Vista, Monte Sossego e Fonte Francês.

Segundo a PJ, este indivíduo de sexo masculino, de 31 anos, reside em Bela Vista, São Vicente. O suspeito foi detido pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Combate ao Banditismo –, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A mesma fonte comunica que o detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou Prisão Preventiva, como medida de coacção.