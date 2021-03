Prisão Preventiva para suspeito de abuso sexual de criança em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para indivíduo suspeito de abuso sexual de criança, na ilha de São Vicente.

Segundo uma nota enviada pela PJ à comunicação social, o individuo foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) esta segunda-feira, fora de flagrante delito, na sua residência em Espia.

O suspeito, um homem de 58 anos, foi detido pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Contra Pessoas – em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou Prisão Preventiva, como medida de coação pessoal.