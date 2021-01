Prisão preventiva para suspeito de crimes de roubo

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva ao indivíduo suspeito da prática de crimes de roubo com violência sobre pessoas e coisas, e furtos.

Numa nota enviada à comunicação social, a Polícia Judiciária informa que deteve, na passada sexta-feira, 15, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 26 anos, residente em Espia, São Vicente, suspeito da prática de crimes de roubo com violência sobre pessoas e coisas, e furtos, ocorridos entre os meses de Abril e Dezembro de 2020.

A mesma nota refere que o detido foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou Prisão Preventiva, como medida de coacção.

Esta detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Patrimoniais, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.