TIR para suspeito de VBG em Santa Maria

O Tribunal da Comarca do Sal decretou Termo de Identidade e Residência (TIR) para um suspeito da prática de dois crimes de VBG, na sua forma agravada.

Em comunicado de imprensa emitido hoje, a Polícia Judiciária (PJ) refere que se trata de um indivíduo do sexo masculino de 44 anos.

O suspeito em causa vinha, há já algum tempo, cometendo uma série de agressões contra a sua ex-companheira, com quem tem dois filhos menores.

O detido foi presente, esta quinta-feira ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório Judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado TIR, Apresentação Periódica, Interdição de Saída e Proibição de contacto com a vítima.