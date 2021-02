Detidos por VBG e abuso sexual de criança

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de dois homens por suspeitas de VBG e outro por suspeita de abuso sexual de criança.

As detenções foram feitas na sexta-feira, 05, fora de flagrante delito, nas localidades de Bairro Novo I, Terra Boa e Alto Santa Cruz, na ilha do Sal.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária dois dos detidos um com 42 anos e o outro com 55 anos, "são suspeitos da prática reiterada de crimes de VBG, cometidos contra as suas ex-companheiras, a quem vinham agredindo entre novembro de 2020 e janeiro de 2021".

Já o terceiro detido é um homem de 24 anos "suspeito da prática de um crime de Abuso Sexual de Criança, com penetração, na sua forma continuada".

"Os detidos foram presentes, no sábado, 06, ao Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou Prisão Preventiva ao suspeito de Abuso Sexual de Crianças e a um dos suspeitos de VBG, e Apresentação Periódica e Proibição de Contato com a vítima ao segundo suspeito de VBG", conclui o comunicado da Policia Judiciária.