Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual de menor

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva a um indivíduo do sexo masculino, de 33 anos, suspeito de agressão sexual, com penetração, na sua forma continuada e agravada de menor, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado de imprensa, a PJ informou que o suspeito foi detido na sexta-feira, 23, fora de flagrante delito, na localidade de Hortelã de Cima – Espargos. A vítima, hoje com 15 anos, vinha sendo agredida sexualmente pelo suspeito, a quem encontrava sob sua tutela, há cerca de três anos. O detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.

