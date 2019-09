PJ detém casal por posse de droga

Casal de nacionalidade nigeriana foi detido pela PJ, no Sal, em flagrante delito.

Num comunicado enviado à comunicação social, a Polícia Judiciária dá conta que o casal, com idades entre os 28 e os 33 anos, foi detido em flagrante delito, na posse de "uma certa quantidade de cocaína, produtos de corte, duas balanças de precisão, relógios, anéis, fios de ouro, telemóveis, cento e três mil e quinhentos escudos (103.500$00) e duzentos (200) euros".

A operação que levou à detenção dos dois suspeitos decorreu no bairro de Tanquinho Norte, Santa Maria.

"Os detidos foram presentes, esta segunda-feira, 16, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicada prisão preventiva ao indivíduo do sexo masculino e termo de identidade e residência, apresentação periódica e interdição de saída ao indivíduo do sexo feminino", avançou a Judiciária no mesmo comunicado.